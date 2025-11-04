Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 4 Nov 2025 10:14 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 10:14 AM IST

    മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം: ജീവനക്കാരില്ലെങ്കിൽ സഫാരി നിർത്തിവെക്കണം -വനംമന്ത്രി

    Ishwar Khandre
    ഈ​ശ്വ​ർ ഖാ​ണ്ഡ്രെ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ഫാ​രി യാ​​ത്ര​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ വ​നം​മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖാ​ണ്ഡ്രെ. വ​നം, റ​വ​ന്യൂ, പൊ​ലീ​സ് സം​യു​ക്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യ​രു​ത്. സ​ഫാ​രി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് ആ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്ക​ണം. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി.

    വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം ആ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​രു​ത്. അ​ത്ത​രം ദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, പൊ​ലീ​സ്, വ​നം, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും സം​സ്കാ​ര​സ​മ​യം വ​രെ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ, നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ള ക​ടു​വ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:Bengaluru NewsIshwar KhandreForest SafariHuman-wildlife conflict
    News Summary - Human-wildlife conflict: Safaris should be stopped if there are no staff - Forest Minister
