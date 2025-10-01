Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:48 AM IST

    ന​വ​രാ​​ത്രി: മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്ക്

    ന​വ​രാ​​ത്രി: മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്ക്
    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൂ​ജാ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വാ​ങ്ങി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​യു​ധ പൂ​ജ, വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്ക്. പൂ​ജ​ക്കു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​യും പൂ​ജ സീ​സ​ണും വ​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ന​കാം​ബ​രം, മ​ല്ലി​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കി​ലോ 60, ക​ന​കാം​ബ​രം 500, മു​ല്ല 700, ബ​ട്ട​ൺ റോ​സ് 300, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ 50-60 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ല നി​ല​വാ​രം.

    ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. നാ​ര​ങ്ങ, മ​ത്ത​ൻ തു​ട​ങ്ങി അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:marketsNavarathri CelebrationBangloreBanglore News
    News Summary - Huge rush in markets on Navratri
