Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗോ​ത​മ്പ് ക​യ​റ്റി​യ...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:56 AM IST

    ഗോ​ത​മ്പ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ​ന​ഷ്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗോ​ത​മ്പ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ​ന​ഷ്ടം
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സൂ​റ​ത്ത്ക​ലി​ന​ടു​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗോ​ത​മ്പ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് നി​ര​വ​ധി ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. സൂ​ര​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന് സ​മീ​പം ലോ​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള കാ​ർ പെ​ട്ടെ​ന്ന് വേ​ഗം കു​റ​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ ലോ​റി ഒ​രു വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ട്ടി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​നം മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗോ​ത​മ്പ് ചാ​ക്കു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി റോ​ഡി​ൽ ചി​ത​റി. പി​ന്നീ​ട് എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​റി നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident NewsBangalore News
    News Summary - Huge loss by wheat bus overturn
    Similar News
    Next Story
    X