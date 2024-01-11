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Posted Ondate_range 11 Jan 2024 2:32 AM GMT
Updated Ondate_range 11 Jan 2024 2:32 AM GMT
‘ഹൃദയരാഗം’ ഗാനസന്ധ്യtext_fields
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News Summary - Hridayaragam- Ganasandhya
ബംഗളൂരു: പിന്നണി ഗായകരായ സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ, വിധു പ്രതാപ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ‘ഹൃദയരാഗം 2024’ ഗാനസന്ധ്യ ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കും. ജനുവരി 20ന് കൊത്തനൂർ വിങ്സ് അറീനയിൽ വൈകീട്ട് 6.30നാണ് പരിപാടി. പ്രവേശനം ടിക്കറ്റ് മൂലം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ: 9742358885.
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