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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jan 2024 2:32 AM GMT
    Updated On
    date_range 11 Jan 2024 2:32 AM GMT

    ‘ഹൃ​ദ​യ​രാ​ഗം’ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ

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    music night
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ സി​താ​ര കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, വി​ധു പ്ര​താ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘ഹൃ​ദ​യ​രാ​ഗം 2024’ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ക്കും. ജ​നു​വ​രി 20ന് ​കൊ​ത്ത​നൂ​ർ വി​ങ്സ് അ​റീ​ന​യി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. പ്ര​വേ​ശ​നം ടി​ക്ക​റ്റ് മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​ൺ: 9742358885.

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    TAGS:Bengaluru News
    News Summary - Hridayaragam- Ganasandhya
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