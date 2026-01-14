Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    മൈ​സൂ​രി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മോ​?

    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം പ​ഴ​യ ബ​സു​ക​ള്‍ പെ​യി​ന്റ​ടി​ച്ച് നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്നു
    മൈ​സൂ​രി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മോ​?
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ​മാ​യ​തും പ​ഴ​യ​തു​മാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ന്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു. കീ​റി​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ, മോ​ശം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന പു​ക വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു, മം​ഗ​ളൂ​രു ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ​ല ബ​സു​ക​ളും ബി.​എം.​ടി.​സി​യു​ടെ വെ​ള്ള-​നീ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളോ നീ​ല നി​റം മാ​ത്ര​മാ​യോ പെ​യി​ന്‍റ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​വ പു​തി​യ ബ​സു​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും പ​ഴ​യ ബ​സു​ക​ള്‍ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​വ ചെ​റി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചാ​മു​ണ്ടി ഹി​ൽ, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് കാ​മ്പ​സ്, കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ഴ​യ ബ​സു​ക​ൾ സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ 10 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ ബ​സു​ക​ള്‍ മൈ​സൂ​രി​ല്‍ ത​ള്ളു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ര​വി കീ​ർ​ത്തി ആ​രോ​പി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ഡ്, കു​വെ​മ്പു​ന​ഗ​ർ, സ​ത​ഗ​ള്ളി, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ളു​ണ്ട്. 2010നും 2024​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​കെ 540 ബ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 2010നും 2014​നും ഇ​ട​യി​ൽ നാ​ല് ഡി​പ്പോ​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടി 272 ബ​സു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    2015 മു​ത​ൽ 2019 വ​രെ മൈ​സൂ​രു​വി​ന് 190 ബ​സു​ക​ൾ, 2020 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 78 ബ​സു​ക​ൾ, 2020ലും 2023​ലും ഏ​ഴ് ബ​സു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം 2024ൽ 64 ​ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ റീ​ജ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ൽ (ആ​ർ‌.​ടി.‌​ഒ)​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​രം മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ 540 ബ​സു​ക​ളി​ൽ 230 ബ​സു​ക​ൾ (42.6 ശ​ത​മാ​നം) മാ​ത്ര​മേ കെ‌​എ-09 സീ​രീ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ്.

    ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 57.4 ശ​ത​മാ​നം മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ബ​സു​ക​ളാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ഴ് ബ​സു​ക​ൾ (കെ.​എ-01 സീ​രീ​സ്), ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്ന് (കെ.​എ-10), മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 24 (കെ.​എ-11), ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് 30 (കെ.​എ-40), രാ​മ​ന​ഗ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് 46 (കെ.​എ-42), ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ർ​ബ​ൻ ബി.​എം.​ടി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 75 ബ​സു​ക​ൾ (കെ.​എ-57), മം​ഗ​ളൂ​രു (കെ.​എ-19), ഹു​ൻ​സൂ​ർ (കെ.​എ-45), കെ.​ആ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ബ​സു​ക​ള്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

