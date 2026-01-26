Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅരലക്ഷം പേർക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:50 AM IST

    അരലക്ഷം പേർക്ക് പാ​ർ​പ്പി​ടം കൈമാറി

    text_fields
    bookmark_border
    • പ​ണി​യു​ന്ന​ത് 1,80,253 വീ​ട്
    • പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത് 42,345
    • സർക്കാർ പാർപ്പിട പദ്ധതി ചേരി നിവാസികളെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നു -മുഖ്യമന്ത്രി
    അരലക്ഷം പേർക്ക് പാ​ർ​പ്പി​ടം കൈമാറി
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചേ​രി നി​വാ​സി​ക​ളെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ചേ​രി വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭ​യം’​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന 1,80,2531,80,253 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ 42,345 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും ഭ​വ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ലെ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ‘‘ഞാ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ (2013-18), ന​മ്മു​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ 14,58,000 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു, ഒ​രു ഭ​വ​ന വി​പ്ല​വം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും (2023ൽ) ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം 2024ൽ ​ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 36,789 വീ​ടു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം, ന​മ്മു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 45,000 വീ​ടു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു.’’

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു’’-​ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു വീ​ടി​ന് ത​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘എ​ന്നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് പ്ര​ധാ​ൻ മ​ന്ത്രി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന എ​ന്നാ​ണ്. പ​ണം ന​മ്മു​ടേ​താ​ണ്, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റേ​ത്. പേ​ര് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റേ​ത്’’​എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 5500 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newshouseshanded over
    News Summary - Houses handed over to half a million people
    Similar News
    Next Story
    X