Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:54 AM IST

    ക​ന്നു​കാ​ലി​യെ വി​റ്റ സ്ത്രീ​യു​ടെ വീ​ട് സീ​ൽ ചെ​യ്തു; ന​ട​പ​ടി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ​ശു​വി​നെ​യും കി​ടാ​ക്ക​ളെ​യും ക​ശാ​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് വി​റ്റു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് വീ​ട് സീ​ൽ ചെ​യ്ത് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ത്തൂ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി. പ​ത്ര​മേ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പ​ട്ടു​രു നി​വാ​സി സു​ഹ​റ​യു​ടെ വീ​ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സീ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്ക് സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​എം. ഭ​ട്ട് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ട് സീ​ൽ ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ൾ​പ്പെ​​ടെ മൂ​ന്നു​കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​ഭ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സു​ഹ​റ​യു​ടെ കു​ടും​ബം ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്. പാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും ക​ർ​ഷ​ക​രും ത​മ്മി​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:cattle-banSealedmetro newsDharmasthala
