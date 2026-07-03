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    Metro
    Posted On
    date_range 3 July 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 7:38 AM IST

    മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് വീട് തകർന്നു; വൻ ദുരന്തമൊഴിവായി

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    മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് വീട് തകർന്നു; വൻ ദുരന്തമൊഴിവായി
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    തകർന്ന വീട്

    മംഗളൂരു: ഉള്ളാൾ തൊക്കോട്ടിനടുത്ത കെരെബെയിലിൽ തുടർച്ചയായ മഴയെ തുടർന്ന് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉയരമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് വീട് തകർന്നു. കെറിബെയ്‌ലിലെ കിഷോറിന്റേതാണ് വീട്. അപകട സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കിഷോറും കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് താമസം മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഴയിൽ എസ്റ്റേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മതിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയും കിഷോറിന്റെ വീടിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുമായിരുന്നു

    കിഷോർ ഉള്ളാൾ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറി. അധികൃതർ കെരെബെയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു.കിഷോറിന്റെ വീട് തകർന്നതിൽ നാട്ടുകാർ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എസ്റ്റേറ്റിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കാശിനാഥ്, മണി, റസാഖ്, നസീർ, അന്നു, രാജ കൊട്ടാരി, സത്യ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബദൽ താമസസ്ഥലങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോമ്പൗണ്ട് മതിൽ കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴുമോ എന്ന ഭയം അവർ ഉന്നയിച്ചു.

    അപകടത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ കിഷോറിന്റെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് തഹസിൽദാർ പ്രശാന്ത് ഉറപ്പ് നൽകി. കാവൂരിലേക്ക് താമസം മാറിയതിനാൽ താമസക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം അപകടകരമായ രീതിയിൽ താമസിക്കുന്ന നാല് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ വീടുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മംഗളൂരു നിയമസഭാംഗവും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ യു.ടി. ഖാദർ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:mangaluruHouse Collapsedmetro newscanal wall collapsed
    News Summary - House destroyed after wall collapses; major disaster averted
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