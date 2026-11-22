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ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഹോട്ടലുടമ മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - hotel owner died in bike accident
മംഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിലെ ബിഡദിക്ക് സമീപം ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കോട്ട പദുകെരെ സ്വദേശിയായ ഹോട്ടൽ സംരംഭകൻ എച്ച്. വിശ്വനാഥ് (55) മരിച്ചു. മനുരു-പടുകരെയിലെ ജട്ടിഗേശ്വര ദൈവസ്ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരനായിരുന്നു വിശ്വനാഥ്. ബംഗളൂരുവിൽ ഹോട്ടൽ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ ബിഡദിയിൽ ‘കരാവലി കിച്ചൺ’ എന്ന പേരിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺമക്കളുമുണ്ട്.
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