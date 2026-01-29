Begin typing your search above and press return to search.
    29 Jan 2026 10:00 AM IST
    29 Jan 2026 10:00 AM IST

    ഹൊ​ര​മാ​വു മ​ല​യാ​ളീ​സ് വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് വ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഹൊ​ര​മാ​വു മ​ല​യാ​ളീ​സ് വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് വ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഹൊ​ര​മാ​വു മ​ല​യാ​ളീ​സ് വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​ര​മാ​വു മ​ല​യാ​ളീ​സ് വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പ​ത്താം​വാ​ര്‍ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹൊ​ര​മാ​വു അ​ഗാ​ര ത​ടാ​കം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ്, ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക്ലാ​സ്, കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ഏ​ക​ദേ​ശം 50 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സൈ​ക്ല​ത്തോ​ണ്‍ 200ല​ധി​കം പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ക്ക​ത്ത​ണ്‍ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി.​ഐ.​ഡി. പ്ര​ദീ​പ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബീ​ഷ്, നി​ജി​ല്‍, പ്ര​ശാ​ന്ത്, വി​നോ​ദ്, സു​നി​ല്‍, അ​നീ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ്, സു​ധീ​ഷ്, അ​നൂ​പ്, സാ​ബു, വി​നീ​ത്, നി​ഷാ​ദ്, സ്വ​രൂ​പ്, സ​വി​ന്‍, ആ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:whatsapp groupWhatsAppBengaluruHoramavu Karayogam
