Madhyamam
    date_range 28 Dec 2025 6:56 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 6:56 AM IST

    ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​പ​മാ​നം -മ​ന്ത്രി സ​ന്തോ​ഷ് ലാ​ഡ്

    ദു​ര​ഭി​മാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​നും മ​ന്യ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ് ദൊ​ഡ്ഡ​മ​ണി​ക്കും ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​പ​മാ​നം -മ​ന്ത്രി സ​ന്തോ​ഷ് ലാ​ഡ്
    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി സ​ന്തോ​ഷ് ലാ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​നാം-​വീ​ർ​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​ഴ്ന്ന ജാ​തി​യി​ൽ​പെ​ട്ട യു​വാ​വി​നെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​തി​ന് യു​വ​തി​യെ അ​വ​ളു​ടെ പി​താ​വ് ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി സ​ന്തോ​ഷ് ലാ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച് 80 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ ന​മ്മെ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മ​ത്വ​വും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​മു​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും

    ദു​ര​ഭി​മാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​നും മ​ന്യ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ് ദൊ​ഡ്ഡ​മ​ണി​ക്കും(19) ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു​വ​തി ആ​റു​മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്യ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജാ​തി​യി​ൽ​പെ​ട്ട വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ് ദൊ​ഡ്ഡ​മ​ണി​യെ​യാ​ണ്(21) വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ വേ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യും നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ത​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​റെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ യു​വാ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

