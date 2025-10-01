Begin typing your search above and press return to search.
    ധർമസ്ഥല കേസ് അന്വേഷണം വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം -ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

    എസ്.ഐ.ടിക്ക് ഡോ.ജി. പരമേശ്വര നിർദേശം നൽകി
    ധർമസ്ഥല കേസ് അന്വേഷണം വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം -ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
    ഡോ. ​ജി.പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​ര കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഒ​ന്നി​നു​പു​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​രു അ​വ​സാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. നാ​ളെ​യോ മ​റ്റ​ന്നാ​ളോ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ല വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. ലാ​ബ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്; ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും’’ -മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newshome ministermangloreinvestigationDharmasthala
    News Summary - Home Minister urges speedy completion of Dharmasthala case investigation
