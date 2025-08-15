Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:09 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​; അ​സ്ഥി​ക​ൾ കി​ട്ടിയെന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​; അ​സ്ഥി​ക​ൾ കി​ട്ടിയെന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തി​ക​ച്ചും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ഒ​രു ഫോ​ൺ വി​ളി പോ​ലും ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സു​താ​ര്യ​ത​യി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക്കും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​സ്ഥി​ക​ൾ കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നീ​തി​യു​ക്ത​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഊ​ന്ന​ൽ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മോ മ​ത​മോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​രു​ത്. നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ നേ​ത്രാ​വ​തി ന​ദി​യു​ടെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും സാ​ക്ഷി​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ ചി​ല അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വി​ഷ​യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മോ മ​ത​പ​ര​മോ ആ​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​രു​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​ക അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നും വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ല്ല എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ക​യു​മി​ല്ല. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലും നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ. താ​ന​ട​ക്കം ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യോ​ട് വ​ലി​യ ബ​ഹു​മാ​ന​വും ഭ​ക്തി​യു​മു​ണ്ട്. താ​ൻ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക്ഷേ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്ക് ആ​ദ​ര​വു​ണ്ട്. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​വും അ​തി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​ക്ഷേ​മ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ? അ​ത്ത​രം അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണോ? സ​ത്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്, അ​തു​വ​ഴി ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രോ​ട് നീ​തി​പൂ​ർ​വം പെ​രു​മാ​റും’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

