Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:18 AM IST

    ഹോ​ളി ക്രോ​സ് ദേ​വാ​ല​യം ഫ്രാ​ഡ് സാ​യി​ബ് ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​കം ദി​വ്യ​ബ​ലി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഹോ​ളി ക്രോ​സ് ദേ​വാ​ല​യം ഫ്രാ​ഡ് സാ​യി​ബ് ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​കം ദി​വ്യ​ബ​ലി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    പള്ളി മൈതാനത്ത് നടന്ന ദി​വ്യ​ബ​ലി 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ർ​ഡ​ലി​ലെ ഹോ​ളി ക്രോ​സ് ദേ​വാ​ല​യം സ്ഥാ​പ​ക​ൻ, ‘ഫ്രാ​ഡ് സാ​യി​ബ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫാ. ​അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ഡു​ബോ​യി​സി​ന്റെ 148ാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​കം പ​ള്ളി മൈ​താ​ന​ത്ത് ദി​വ്യ​ബ​ലി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മം​ഗ​ള ജ്യോ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​രോ​ഹി​ത് ഡി ​കോ​സ്റ്റ ദി​വ്യ​ബ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബം, വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ർ​ഡ​ലി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ ഹോ​ളി​ക്രോ​സ് പ​ള്ളി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച ഫ്രാ​ഡ് സാ​യി​ബി​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.കോ​ർ​ഡ​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ക്ലി​ഫോ​ർ​ഡ് ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, അ​സി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​വി​ജ​യ് മൊ​ണ്ടീ​റോ, ഫാ. ​ഡെ​ൻ​സി​ൽ ലോ​ബോ, മം​ഗ​ളൂ​രു രൂ​പ​ത​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 3000ത്തോ​ളം പേ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bangalore News
    News Summary - Holy Cross Church celebrates Fard Sahib's 100th death anniversary with Divine Liturgy
