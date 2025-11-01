Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎച്ച്.എം.എസ് മെറാക്കി...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:17 PM IST

    എച്ച്.എം.എസ് മെറാക്കി സ്പോർട്സ് ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    എച്ച്.എം.എസ് മെറാക്കി സ്പോർട്സ് ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ഹിറാ മോറൽ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾകുമായി നടത്തുന്ന മൂന്നാമത് മിറാക്കി ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന് സർജപൂർ ശ്ലോക് സ്പോർട്സ് വില്ലേജിൽ നടക്കും. ഉച്ചക്ക് ഒന്നു മുതല്‍ ഫുട്‌ബോൾ ബാഡ്മിന്റൻ ഇനങ്ങളിലായി മുന്നൂറോളം വിദ്യാർഥികൾ മാറ്റുരക്കും.

    24 ഫുട്ബാൾ ടീമുകളും 60 ബാഡ്മിന്റൻ ടീമുകളും ഈ വർഷം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഹിറാ മോറൽ സ്‌കൂൾ സെക്രട്ടറി സാജിദ് അറിയിച്ചു. ഹിറാ മോറൽ സ്‌കൂൾ ബംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 25 വർഷം തികയുന്ന അവസരത്തിൽ 25ാം വാർഷിക കായിക മാമങ്കമാണ് ഈ വർഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    ജമാ അത്ത് ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് കേരള ബാംഗ്ലൂര്‍ സിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഷമീര്‍ മുഹമ്മദ്, എ.ഐ.കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ് ടി.ഉസ്മാന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsIndiaBangalore
    News Summary - HMS Meraki Sports Tournament today
    Similar News
    Next Story
    X