Madhyamam
    Metro
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST

    'ഹി​രി​യാ​ര ഹ​ബ്ബ 2025’ നാ​ളെ

    ഹി​രി​യാ​ര ഹ​ബ്ബ 2025’ നാ​ളെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹി​രി​യാ​ര ഹ​ബ്ബ - ദി ​എ​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​രെ എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്‌​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഖ​യാ​ൽ, കാ​ഡ​ബാം​സ്, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം, സോ​ഡെ​ക്സോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തും, എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ലാ​നി​ങ്, സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം, സു​ര​ക്ഷി​ത ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ രീ​തി​ക​ൾ, നി​യ​മ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഫോ​ണ്‍: 96119 11966

    TAGS:Bangalore News
    News Summary - hiriyara habba 2025 will be held tomorrow
