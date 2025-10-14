Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:18 AM IST

    ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി എ​ഡി​ഫി​സ് വ​ണ്ണി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ആ​പ്കാ പാ​ത്’ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ഷി ഫി​ത്വ​ർ, സു​ഹി​ത ഹ​ബീ​ബ്, ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​കൂ​ല ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മി​ക​ച്ച ജോ​ലി​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും സ​മീ​പ കാ​ല​ത്ത് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നാ​സി​ഹ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഷാ​ജി, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷാ​മി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ഫ​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​നൂ​പ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹീം ത​റ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ഷം തോ​റും സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jamath islamiHWAmetronewstop news
    News Summary - Hira Welfare Association organized an alumni meet.
    Similar News
    Next Story
    X