    Posted On
    date_range 15 May 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 9:53 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ജാ​ബ് ധരിക്കാം; സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹം: ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹി​ന്ദ് ക​ർ​ണാ​ട​ക

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള മു​സ്‍ലിം മ​ത വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹി​ന്ദ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    മു​സ്‍ലിം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​യ​മോ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മോ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഹി​ജാ​ബ് പ്ര​ശ്നം നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി കാ​ണു​ന്നു.

    മ​റ്റ് വി​ശ്വാ​സാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഹി​ജാ​ബി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വം എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും തോ​ന്നു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹി​ന്ദ് ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദ് ബെ​ൽ​ഗാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.


    TAGS:hijabGovernmentEducational Institutions
    News Summary - Hijab can be worn in educational institutions; Government decision is welcome: Jamaat-e-Islami Hind Karnataka
