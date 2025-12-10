Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 8:54 AM IST

    ആ​ർ​ത്ത​വ അ​വ​ധി​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ; മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്ക​കം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് മാ​സ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​വ​ധി നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്ക​കം ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​മെ​ന്നും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ലെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം സ്ഥി​രം, ക​രാ​ര്‍, ഔ​ട്ട് സൌ​ഴ്സ് ജോ​ലി​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 18നും 52​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ഒ​രു ദി​വ​സം ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ട് കൂ​ടി​യ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ല്‍സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും അ​വി​രാ​ത എ.​എ​ഫ്.​എ​ല്‍ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി സി​സ്റ്റ​വു​മാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും മു​മ്പ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചി​ല്ല. അ​ത്ത​രം അ​വ​ധി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര്‍ വാ​ദി​ച്ചു.

    1948ലെ ​ഫാ​ക്ട​റി ആ​ക്ട്, 1961ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക ഷോ​പ്സ് ആ​ൻ​ഡ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ക്ട്, 1951ലെ ​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ആ​ക്ട്, 1966ലെ ​ബീ​ഡി, സി​ഗാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ആ​ക്ട്, 1961ലെ ​മോ​ട്ടോ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ആ​ക്ട് എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​ർ​ത്ത​വ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​ധി​ക്ക് മ​തി​യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ധി​ക​ൾ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എം. ​ജ്യോ​തി രാ​വി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്​​ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് സ്​​റ്റേ ഉ​ത്ത​ര​​വെ​ന്നും പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ജ​ന​റ​ൽ ശ​ശി കി​ര​ൺ ഷെ​ട്ടി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

