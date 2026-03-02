Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദേ​വ​ര​ബീ​സ​ന​ഹ​ള്ളി ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ട് മു​ൻ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ക​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി

    ക്ര​മ​ക്കേ​ട് 2004ലെ​എ​ച്ച്.​ഡി​കു​മാ​ര സ്വാ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​കാ​ല​ത്ത്
    ദേ​വ​ര​ബീ​സ​ന​ഹ​ള്ളി ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ട് മു​ൻ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ക​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​സൗ​ത്ത് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ദേ​വ​ര​ബീ​സ​ന​ഹ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ 36 ഗു​ണ്ട ഭൂ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യാ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് (കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി) ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റോ​യ​ൽ ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ന്റെ ഡീ​നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വ​ച്ചു.

    ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ക​ൽ കൊ​ള്ള​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഒ​രാ​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത്ത് അ​പ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല, അ​തും പൊ​തു​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്ര​മേ സ്വ​ത്ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ -ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ഡി.​കെ. സിം​ഗ്, ജ​സ്റ്റി​സ് താ​ര വി​റ്റാ​സ്റ്റ ഗ​ഞ്ചു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2004ലെ ​എ​ച്ച്.​ഡി കു​മാ​ര സ്വാ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ്ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​ത്. ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളാ​യ പ​ട്ടേ​ൽ ജെ​ത​ലാ​ൽ രാ​മാ​ജി​യു​ടെ​യും​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും​ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​സ​ർ​വേ ന​മ്പ​ർ 10/2 (23 ഗു​ണ്ട​ക​ൾ), സ​ർ​വേ ന​മ്പ​ർ 10/3 (13 ഗു​ണ്ട​ക​ൾ) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് 36 ഗു​ണ്ട ഭൂ​മി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2004ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ​സ​ർ​ക്കാ​ർ​ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ലോ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലോ യാ​തൊ​രു പ​രി​ച​യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, 2009 മെ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ഭൂ​മി ഡീ​നോ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്തു.

    2013 മാ​ർ​ച്ച് ആ​റി​ന് റോ​യ​ൽ ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ർ​ജി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ഡി​നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​രി​യ​മ്മ​ണ്ണ അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, ദേ​വ​ര​ബേ​സ​ന​ഹ​ളി വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലെ 150 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി.​യു​ടെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് 2004-ൽ ​ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബെ​ഞ്ച് ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു. വി​കാ​സ് ടെ​ലി​കോം ലി​മി​റ്റ​ഡ്, റോ​യ​ൽ ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, പ്രേ​മ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, സു​പ്രീം ബി​ൽ​ഡ് ക്യാ​പ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ആ​ദ​ർ​ശ പ്രൈം ​പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ പ​രി​ച​യ​മോ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​കാ​സ് ടെ​ലി​കോം, സു​പ്രീം ബി​ൽ​ഡ്-​ക്യാ​പ്, റോ​യ​ൽ ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ​സ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മി​ഥി​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ ത്രി​പാ​ഠി​യും സ​ന്തോ​ഷ് ഗാ​ർ​ഗും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​തേ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം പ്ര​കാ​രം റോ​യ​ൽ ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ​സ് ഗു​ട്ട്ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​പേ​ക്ഷ ച​വ​റ്റു​കു​ട്ട​യി​ൽ എ​റി​യേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ അ​ത് ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 12 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​രം 29 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ൽ നി​ന്ന് ക​മ്പ​നി​യോ​ടു​ള്ള കെ.​ഐ.​എ.​ഡി.​ബി​യു​ടെ വി​ധേ​യ​ത്വം അ​ള​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.​ചി​ല വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ അ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    "പൊ​തു ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നും പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ​രി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്ര​മേ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ.

    പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ, സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യും ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യും സ​മ്പ​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല-​ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

