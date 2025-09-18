Begin typing your search above and press return to search.
    18 Sept 2025 7:08 AM IST
    18 Sept 2025 7:08 AM IST

    സി​നി​മാ ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി 23ന്

    ​ജ​സ്റ്റി​സ് ര​വി ഹോ​സ്മാ​നി​യു​ടെ ഏ​കാം​ഗ ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ​യും വാ​ദം കേ​ട്ടു
    സി​നി​മാ ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി 23ന്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ൾ​ട്ടി​പ്ല​ക്സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലും സി​നി​മാ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 200 രൂ​പ​യാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ നി​യ​മം മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 23ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക സി​നി​മ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) നി​യ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​ത്​ സി​നി​മ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഹോം​ബാ​ലെ ഫി​ലിം​സ്, മ​ൾ​ട്ടി​പ്ല​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി ശു​ഭം താ​ക്കൂ​ർ, പി.​വി.​ആ​ർ ഇ​നോ​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ശാ​ന്ത​നു പൈ, ​കീ​സ്റ്റോ​ൺ എ​ന്‍റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്‍റ്, വി.​കെ ഫി​ലിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ര​വി ഹോ​സ്മാ​നി​യു​ടെ ഏ​കാം​ഗ ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ​യും വാ​ദം കേ​ട്ടു.

    2017 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് 200 രൂ​പ​യാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു​വെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക സി​നി​മാ​സ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​കു​ൾ റോ​ഹ്ത​ഗി വാ​ദി​ച്ചു.

    മ​ൾ​ട്ടി​പ്ല​ക്സു​ക​ൾ, സി​നി​മാ ഹാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി തി​യ​റ്റ​ര്‍ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.ത​ങ്ങ​ളു​ടെ റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​ക്കാ​ല സ്റ്റേ ​അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട ശേ​ഷം, ബെ​ഞ്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ലേ​ക്ക് വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ജൂ​ലൈ 15ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ചി​ല ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഡീ. അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ (എ.​എ.​ജി) ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ബി​യു​ല്ല ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ മു​കു​ൾ റോ​ഹ്​​ത​ഗി, ഉ​ദ​യ ഹോ​ള, ധ്യാ​ൻ ചി​ന്ന​പ്പ, ഡി.​ആ​ർ. ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, വി​ക്രം ഹു​യി​ൽ​ഗോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വാ​ദി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡീ. അ​ഡ്വ. ജ​ന​റ​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ബീ​യു​ല്ല ഹാ​ജ​രാ​യി.

