    Metro
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 9:10 AM IST

    മംഗളൂരു മൃഗശാല അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശം

    മംഗളൂരു മൃഗശാല അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശം
    മംഗളൂരു: നഗരപ്രാന്തത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പിലിക്കുള ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ നിലവിലുള്ള കെടുകാര്യസ്ഥതയിൽ കർണാടക ഹൈകോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. മൃഗങ്ങളെ ശരിയായി പരിപാലിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    വന്യജീവി സംരക്ഷകനായ മംഗളൂരുവിലെ ഭുവൻ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതി നിടെയാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഗൗരവമായെടുത്ത കോടതി, സംരക്ഷണവും ശരിയായ പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.

    തീരദേശ നിവാസികൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കുമിടയിൽ ജനപ്രിയ സ്ഥലമായ പിലിക്കുള ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചു. താൻ സമർപ്പിച്ച ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കണ്ട ജഡ്ജിമാർപോലും ഞെട്ടിപ്പോയെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

    അധികാരികളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ബെഞ്ച് സർക്കാറിന് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏകദേശം 370 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, ഇത് വിശാലമായ പ്രകൃതി ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വളരെക്കാലമായി പ്രധാന സംരക്ഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

    തുരുമ്പെടുക്കുന്ന കൂടുകൾ, മലിനമായ കുടിവെള്ളം, ആവർത്തിച്ചുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മരണനിരക്ക്, വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവയാണ് ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ. ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒന്നിന് കാലഹരണപ്പെട്ടു. സാധുവായ അനുമതിയില്ലാതെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. കെടുകാര്യസ്ഥത സംബന്ധിച്ച് 2023ലും 2025ലും സെൻട്രൽ മൃഗശാല അതോറിറ്റി കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

    മലിനമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മൃഗങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുകയും കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായ വൈദ്യചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അവ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇത് ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ മല്ലിടാൻ ഇടയാക്കുന്നുവെന്നും ഹരജിക്കാരൻ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് നിലവിൽ പരിഗണനയിലാണെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയം വേണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

