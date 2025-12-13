Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Dec 2025 9:49 AM IST
    13 Dec 2025 9:49 AM IST

    ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി

    ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും (ജെ.​എ.​കെ) അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ധാ​ർ​വാ​ഡ് ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് എം.​പി തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​സം​ഘം പ്ര​തി​നി​ധ​നം ചെ​യ്ത് ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എം. ​നാ​ഗ​പ്ര​സ​ന്ന​യു​ടെ വി​ധി.

    ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പാ​സാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ 50-90 ശ​ത​മാ​നം വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ദി​വ​സ വേ​ത​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത അ​സു​ഖ​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ജ​ൻ ഔ​ഷ​ധി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ആ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ വാ​ദം.

