    Metro
    date_range 4 May 2026 8:06 AM IST
    date_range 4 May 2026 8:06 AM IST

    ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​നി ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച്

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സ്ഥ​ലം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ഡു​പ്പി, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, കു​ട​ക് ജി​ല്ല​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ബെ​ഞ്ച് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ടു​ലം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മേ​യി​ൽ പ​ഡി​ലി​ൽ പു​തി​യ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ഴ​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫീ​സ് കെ​ട്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഈ​യാ​ഴ്ച എ​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ എം​എ​ൽ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി ഹാ​ളു​ക​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. ഇ​തി​നാ​യി അ​ഞ്ച​ര ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​നി​ല​ക​ളു​ള്ള പ​ഴ​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫീ​സ് കെ​ട്ടി​ടം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ജൈ​ന അ​ര​സു വം​ശ​ജ​രാ​യ ബം​ഗാ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മിച്ചതാണിത്.

    1784-ൽ ​ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​നും ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം കെ​ട്ടി​ടം ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം മേ​ജ​ർ സ​ർ തോ​മ​സ് മ​ൺ​റോ ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം ആ​ദ്യ​ത്തെ ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഓ​ഫീ​സാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ ജ​യി​ൽ മു​ടി​പ്പു​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ വ​ർ​ഷം കൂ​ടി എ​ടു​ത്തേ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ഴ​യ ഡി​സി ഓ​ഫീ​സ് കെ​ട്ടി​ടം അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.​ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ഡി​സൂ​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: news, metro, high court
    News Summary - High Court Bench to be housed in the vacated Collectorate building
