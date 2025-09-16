Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:55 AM IST

    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി.​സി.​ഇ.​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ​ര ച​ട​ങ്ങ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2024 -25 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​ർ, വി​വി​ധ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ​വ​ർ, ഹി​റ മോ​റ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഏ​ഴാം​ക്ലാ​സ് പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി 35 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി.​സി.​ഇ.​ടി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി.​സി.​ഇ.​ടി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വ​ഴി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും വി.​സി.​ഇ.​ടി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ങ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    സ്പ്രി​ങ്അ​പ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​യു​മാ​യ അ​രീ​ഷ ഹു​സ്ന ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വി.​സി.​ഇ.​ടി വ​ർ​ഷം​തോ​റും ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മു​ത​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ വ​രെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 60 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും മെ​ന്‍റ​റെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച് അ​വ​രു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ന​ഴ്സി​ങ്, എം.​ബി.​എ, മ​റ്റു ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും, വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഹീ​സ ഹാ​ദി, ഷം​സീ​ർ വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ജ്‌​മ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സി​മി ബി​ജു, ഷീ​ബ അ​ൻ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:High achieversVCETBangalore News
    News Summary - High achievers honored
    Similar News
    Next Story
    X