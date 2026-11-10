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    കൊ​ടും കു​റ്റ​വാ​ളി ഹേ​മ​ന്ത് പൂ​ജാ​രി വി​ദേ​ശ​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ​

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    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പേ​ടി സ്വ​പ്നം
    https://www.madhyamam.com/tags/arrest
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​ഹ്യ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് അ​നാ​ലി​സി​സ് വിം​ഗും (റോ) ​സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ അ​ധോ​ലോ​ക കു​റ്റ​വാ​ളി ഹേ​മ​ന്ത് പൂ​ജാ​രി​യെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലോ മ്യാ​ൻ​മ​റി​ലോ അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഉ​ഡു​പ്പി ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ഡേ​വി​ഡ് ഡി​സൂ​സ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും ന​ട​ന്ന നി​ര​വ​ധി കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ൾ, ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 25ല​ധി​കം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പൂ​ജാ​രി പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ര​യു​ന്ന കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ർ​മ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബ വേ​രു​ക​ൾ. മും​ബൈ​യി​ൽ, പൂ​ജാ​രി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ധോ​ലോ​ക നാ​യ​ക​ൻ ഛോട്ടാ ​രാ​ജ​ന്റെ സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ടി​വെ​പ്പു​കാ​ര​നും കൊ​ള്ള​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി. 1999ൽ ​മും​ബൈ​യി​ലെ ഖാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബി​ൽ​ഡ​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ഛോട്ടാ ​രാ​ജ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത വൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.

    2002-ൽ ​പൂ​ജാ​രി ഛോട്ടാ ​രാ​ജ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ന്തം ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2001 ഡി​സം​ബ​ർ 21-ന് ​മും​ബൈ​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ര​ത്‌​നാ​ക​ർ ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; 2001 ഏ​പ്രി​ൽ നാ​ലി​ന് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, 2001 മേ​യ് നാ​ലി​ന് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ ജ​യ ഷെ​ട്ടി, ബോം​ബ് സ്‌​ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി അ​ക്ബ​ർ ഖാ​ൻ, പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ സു​നി​ൽ സോ​ഹ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    News Summary - Hemant Pujari Arrested Abroad
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