Madhyamam
    Metro
    Posted On
    28 Sept 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:16 AM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ബോ​റോ​വേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും(​എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​ബി.​എ​ഫ്) ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് (എ​ഫ്.​കെ.​സി.​സി.​ഐ) എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 080-45888789 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാം. മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഭാ​സ്ക​ർ റാ​വു ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ത്യ​വും 14 ക​ർ​ഷ​ക​ർ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മ​ഗ്ര​വും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​വു​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ ന്ദ്ര​മോ​ദി​ക്കും ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​നും ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​താ​യി എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​ബി.​എ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക​രെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, മേ​ക് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സം​രം​ഭം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജി.​ഡി.​പി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​ർ​ഷ​ക ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ത​ട​യു​ക എ​ന്നീ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

