Madhyamam
    28 Sept 2025 9:29 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 9:29 AM IST

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ; വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ; വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി
    ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യ​ ഗ്രാ​മം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി തീ​ർ​ത്തു. വി​ജ​യ​പു​ര, ബെ​ള​ഗാ​വി, ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം കൂ​ടു​ത​ൽ. ന​ദി​ക​ൾ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​​ക്കെ​ട്ടി​ല​മ​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൃ​ഷ്ണ, ഭീ​മാ ന​ദീ​ത​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ള​യ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഭീ​മാ​ന​ദി ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യ​തോ​ടെ വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ ദേ​വ​ന​ഗാ​വ്, ത​വ​റ​കേ​ഡ്, ബ്യാ​ദ​ഗി​ഹാ​ൽ, കു​മാ​സ​ഗി, ഷെം​ബേ​വാ​ദ്, ക​ട്ലേ​വാ​ദ്, ഷി​റ​സി​ഗി തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി. വീ​ടു​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ക​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​വ​റ​കേ​ഡ്, കു​മാ​സ​ഗി, താ​രാ​പൂ​ർ എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ​മേ​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​മാ​സ​ഗി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ 30-ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​വ​റ​കേ​ഡി​ൽ ഭീ​മാ​ന​ദി വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ എ​ട്ടു​പേ​രെ സി​ൻ​ദാ​ഗി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ ബൈ​ല​ഹോം​ഗ​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ലും ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​രി​ത​മ​യ​മാ​യി. ഹു​ദേ​ദ് ബാ​വി, ഹാ​ര​ള​യ കോ​ള​നി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​ണ്. ബൈ​ല​വാ​ഡ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം അ​രു​വി ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ നേ​സ​ർ​ജി-​ബൈ​ല​ഹോം​ഗ​ൽ റോ​ഡ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തു​പോ​ലെ ഹോ​സൂ​രി​ന് സ​മീ​പം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ വെ​ള്ളം ബൈ​ല​ഹോം​ഗ​ൽ-​മു​നാ​വ​ള്ളി പ്ര​ധാ​ന​പാ​ത ത​ട​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യ​തി​ലാ​യ​തോ​ടെ വി​ള​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

