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    ക​ന​ത്ത മ​ഴ; മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു

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    ക​ന​ത്ത മ​ഴ; മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര്‍ റാ​വു, അ​ഞ്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ർ​ച്വ​ൽ മീ​റ്റിം​ഗി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ, വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ഹാ​രി വാ​ഹ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളി​ട​ത്തെ​ല്ലാം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​ണ് 24x7 മൊ​ബൈ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്‍റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​യ പ്ര​ഹ​രി ടീ​മു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ട​ന​ടി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഗൗ​ഡ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ വെ​ള്ളം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ടാ​ൻ പ​മ്പി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​റു​ക​ളും ത​യ്യാ​റാ​ക്കി വ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വീ​ണ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും​എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി.​ബി.​എ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സും ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഗൗ​ഡ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Heavy Rain Alert in Bengaluru: Minister Directs Officials to Stay Prepared
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