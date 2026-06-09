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    Metro
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 7:17 AM IST

    അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ നടപടി -ആരോഗ്യ മന്ത്രി യു.ടി.ഖാദർ

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    അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ നടപടി -ആരോഗ്യ മന്ത്രി യു.ടി.ഖാദർ
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    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റുടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി ഖാ​ദ​ർ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മംഗളൂരു: ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ കർണാടക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കർണാടക ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ തിങ്കളാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സർക്കാർ ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു ഖാദർ.

    ആരോഗ്യ മിത്രങ്ങൾ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ രോഗികളെ ശരിയായി സഹായിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ ചികിത്സ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടും.

    എ.പി.എൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള നിലവിലുള്ള 30:70 ചെലവ് പങ്കിടൽ ക്രമീകരണം സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

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    TAGS:Health Ministerut khaderprivate hospitalsLatest News
    News Summary - Health Minister U.T. Khader says Action against private hospitals charging extra fees
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