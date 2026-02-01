Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 9:42 AM IST

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യം: ഓ​പ്പ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റ് ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യം: ഓ​പ്പ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റ് ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മ​ർ​ത്ഥ​നം ട്ര​സ്റ്റ് ഫോ​ർ ദി ​ഡി​സേ​ബി​ൾ​ഡ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​പ്പ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റ് ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ന്റെ 19-ാമ​ത് പ​തി​പ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10,000-ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 'എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യം' എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​മേ​യം. സ​മ​ർ​ത്ഥ​നം ട്ര​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക​നും മാ​നേ​ജിം​ഗ് ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​മ​ഹ​ന്തേ​ഷ് ജി. ​കി​വ​ദ​സ​ന്ന​വ​ർ, ഓ​പ്പ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റ് മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ മ​നോ​ജ് നാ​ഗ് പാ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​യ​ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സി.​കെ. രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ബി.​ബി.​എം.​പി. മു​ൻ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് എ​ൻ. നാ​ഗ​രാ​ജു, ബ്ലൂ ​യോ​ണ്ട​ർ, സി.​എ​സ്‌.​സി, എ​ച്ച്.​ഐ.​വി.​ഇ.​ആ​ർ, ഫി​സ്, വോ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഹൈ​ക്ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മി​സ് ഹി​ലാ​രി മ​ക്ഗീ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

