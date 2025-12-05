Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:02 AM IST

    ഹെ​ഡ്സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്-​ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഹെ​ഡ്സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്-​ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ആ​ശ്വാ​സ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ശ്വാ​സ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി എ​ഡി​ഫി​സ് വ​ണ്ണി​ൽ ന​ട​ന്നു. നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള, ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ, ആ​ശ്വാ​സ് ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ അ​നൂ​പ് അ​ഹ്മ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ.​വി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഷ​മാ​ൻ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള കോ​ഴ്സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, കോ​മേ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി 20ല​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മെ​ന്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ​ബീ​ർ മു​ഹ്സി​ൻ മെ​ന്റ​ർ​മാ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹീം ത​റ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശ്വാ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫ്ന ഫ​ഹീം, ഫെ​ബീ​ന അ​ബു, സ​മീ​ന അ​നീ​സ്, നാ​സി​ഹ് വ​ണ്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

