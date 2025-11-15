Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബി​ഹാ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:57 AM IST

    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ദേ​വ​ഗൗ​ഡ

    text_fields
    bookmark_border
    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ദേ​വ​ഗൗ​ഡ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ച്ച് ജെ.​ഡി.​എ​സ് ദേ​ശീ​യാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ​ച്ച്.​ഡി. ദേ​വ​ഗൗ​ഡ. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ വ​ൻ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, ജെ.​ഡി.​യു നേ​താ​വ് നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക് ജ​ന​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ചി​രാ​ഗ് പ​സ്വാ​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യി ദേ​വ​ഗൗ​ഡ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bihar Electionelection resultHD Deve GowdaBanglore News
    News Summary - HD Devegowda congratulated NDA on Bihar election success
    Similar News
    Next Story
    X