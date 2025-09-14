Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:52 AM IST

    കാ​ലി ക​ശാ​പ്പി​ന്റെ പ​ഴ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം

    കാ​ലി ക​ശാ​പ്പി​ന്റെ പ​ഴ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭ​ട്ക​ൽ മ​ഗ്ദൂം കോ​ള​നി​യി​ൽ ‘‘ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ശാ​പ്പ് ന​ട​ന്നു’’ എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ പ​ഴ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം. വി​ഡി​യോ​യും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നു. സ​മീ​പ​കാ​ല ഭ​ട്ക​ൽ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ത​ക്ക​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത്ത​രം അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘‘പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ​ത​ല്ല. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​സ്ഥി​ക​ളോ മാം​സ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളോ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. മ​ഗ്ദൂം കോ​ള​നി​യി​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​വി​ടെ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വൈ​റ​ൽ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. പ​ക്ഷേ, ഭ​ട്ക​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു” -ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചീ​ഫ് ഓ​ഫി​സ​ർ വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ന​വു​ദ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു,

    മ​ഗ്ദൂം കോ​ള​നി​യി​ൽ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ വൈ​റ​ലാ​യ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ശാ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​ത്വം കാ​ണി​ച്ച​താ​യും ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല നാ​ട്ടു​കാ​രും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യെ സം​ശ​യി​ച്ചു. ഭ​ട്ക​ലി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​പ്പോ​ൾ ഭ​യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ഴ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ളു​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യും അ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​ന കാം​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​റ​ലാ​യ വി​ഡി​യോ​ക​ളു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ത്ഭ​വം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ക്കാ​തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:cattle slaughterHate propagandaBangalore NewsLatest News
    News Summary - Hate propaganda using old videos of cattle slaughter
