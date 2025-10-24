Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 24 Oct 2025 9:39 AM IST
Updated On 24 Oct 2025 9:39 AM IST
ഹാരിസ് എം.എൽ.എയെ ഹർഷ കനാദം സന്ദർശിച്ചു
News Summary - Harsha Kanadam visits Harris MLA
ബംഗളൂരു: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡ് കേരളത്തിൽ നിയമിച്ച വാർറൂം ചെയർമാൻ ഹർഷ കനാദം മലയാളിയും ബംഗളൂരു നഗര വികസന അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ എൻ.എ. ഹാരിസ് എം.എൽ.എയെ സന്ദർശിച്ചു.
ദീപാവലി ആശംസകൾ കൈമാറിയ സംഘം ഹർഷ ഹാരിസുമായി ചർച്ച നടത്തി. കര്ണാടകയില്നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനും മുന് കര്ണാടക സ്പീക്കര് രമേശ് കുമാറിന്റെ മകനുമാണ് ഹര്ഷ കനാദം. സുനില് കനഗോലുവിന്റെ സംഘാംഗമായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
