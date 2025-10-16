Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:01 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന്റെ​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ​യും കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ട്ര​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന​ൽ​ദാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. മാ​ധ​വ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നീ​തു കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്ര​സ്റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    KarnatakaLocal NewsNorka Roots
