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    കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി ത​ട്ടി​പ്പ്: ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്രകു​മാ​ർ കാ​മു​കി​ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് 26 ല​ക്ഷത്തിന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം

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    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബ​റേ​ലി​യി​ലും മ​ധ്യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യിലും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങി
    കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി ത​ട്ടി​പ്പ്: ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്രകു​മാ​ർ കാ​മു​കി​ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് 26 ല​ക്ഷത്തിന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​എ​സ്.‌​സി) വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ പ​രീ​ക്ഷാ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര കു​മാ​റി​നെ​യും ബ്രോ​ക്ക​ർ ബ​സ​വ​രാ​ജു ക​ണ്ണാ​ലെ​യെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് (ഇ.​ഡി) മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്ക് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലും മൊ​ഴി​ക​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ബ​സ​വ​രാ​ജു ക​ണ്ണാ​ലെ​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ചോ​ർ​ത്തി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ​മ്പാ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന് സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബ​റേ​ലി​യി​ലും മ​ധ്യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങി.

    എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര ഏ​ക​ദേ​ശം 38 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫ​ണ്ട് ഒ​രു ബി​നാ​മി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​യും ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 26 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ലി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ത​ന്‍റെ കാ​മു​കി​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​ട​പാ​ട് ആ​ദ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സി.​ഐ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ബി​ല്ലു​ക​ളും സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി. ചോ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ണാ​ലെ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പ​ണ​ത്തി​നാ​യി ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ വ​ഴി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​റ്റു. സ്കൂ​ളു​ക​ളും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റും വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 മു​ത​ൽ അ​യാ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ക​യും കാ​മു​കി​ക്കൊ​പ്പം നോ​യി​ഡ​യി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കാ​മു​കി​യു​മാ​യു​ള്ള വ​ഴ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര ഡ​ൽ​ഹി വ​ഴി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി സി.​ഐ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന​റി കാ​ല​യ​ള​വ് മു​ത​ൽ ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി.​ഐ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ര​ണ്ട് ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് ബി​നാ​മി വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ​യി​ലെ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ള്ള​പ്പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ ബ​സ​വ​രാ​ജു ക​ണ്ണാ​ലെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​യും ബി​ദ​റി​ലെ​യും ദേ​ശ​സാ​ത്കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ബി​നാ​മി അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​താ​യി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Gyanendra Kumar gifted gold ornaments worth 26 lakhs to his girlfriend
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