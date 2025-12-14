Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Dec 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 9:39 AM IST

    'ജ്ഞാ​ന ദീ​പ് 2025' ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ‘ജ്ഞാ​ന ദീ​പ് 2025’ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്
    ‘ജ്ഞാ​ന ദീ​പ് 2025’ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ കോ​മ്പോ​സി​റ്റ് പി.​യു കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ര്‍ഷ പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ‘ജ്ഞാ​ന ദീ​പ് 2025’സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ള സ​ബ് ഏ​രി​യ ജി.​ഒ.​സി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ വി​നോ​ദ് ടോം ​മാ​ത്യു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത, ബൈ​ബി​ൾ, ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ശു​ദ്ധ വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടും ന​ന്ദി​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​ച്ച​ട​ക്കം, കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ, ദി​ന​ച​ര്യ എ​ന്നി​വ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​ർ​മ​ല വ​ർ​ക്കി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

