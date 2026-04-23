Madhyamam
    Posted On
    date_range 23 April 2026 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 7:33 AM IST

    ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് വി​ക​സ​നപാതയിൽ; 523 കോ​ടിയുടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    സം​സ്ഥ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട്
    ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ 523 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 475 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ 110 ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​വും ഇ​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. ന​ഞ്ചു​ണ്ട​പ്പ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട്.

    താ​ലൂ​ക്കി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക എം.​എ​ൽ.​എ. ഗ​ണേ​ഷ് പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ര്‍ദ​വും മൂ​ല​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ണ്‍ ഗ്ര​സ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണം വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്‍തൂ​ക്കം ന​ല്‍കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​പ​വാ​ദ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ബി​ല്ലി​നെ എ​തി​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രി​ക്ക​ലും വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​നി​താ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നെ ബി.​ജെ.​പി എ​തി​ര്‍ത്തി​രു​ന്നു. വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത​വ​രോ​ട് സ്ത്രീ​ക​ൾ ക്ഷ​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​യു​ന്നു. 2023ൽ ​വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    2028 വ​രെ വ​നി​താ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ പ​കു​തി​യും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി എ​പ്പോ​ഴും വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ര്‍ പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു. ഗു​ണ്ട​ല്‍ പേ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ജ​ല​സേ​ച​നം, ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​നം, ഇ​ന്ധ​നം, കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​സ്ത​ക രൂ​പ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gundalpetBengaluruSiddaramaiah Government
    News Summary - Gundalpet on the development path; Chief Minister inaugurates works worth Rs 523 crore
