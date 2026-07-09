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    Metro
    Posted On
    date_range 9 July 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 9:13 AM IST

    നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹന ഉപയോഗം; മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി

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    നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹന ഉപയോഗം; മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പേ​ഴ്‌​സ​ണ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്കോ, അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കോ, പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ർ​ക്കോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​ബി.​എ) പ​രി​ധി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ എ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. വി​ശാ​ലാ​ക്ഷി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 80 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​ർ​ക്കും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​ർ​ക്കും ഏ​ക​ദേ​ശം 40 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ന് എ​ട്ട് രൂ​പ മു​ത​ൽ 12 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കു​റ​ക്കും. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് തു​ക കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:MLAKarnataka Legislative AssemblyBangaloreOfficial Vehicles
    News Summary - Guidelines issued for use of official vehicles by legislators
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