Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി: 20,000...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 9:08 AM IST

    ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി: 20,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു -ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി: 20,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു -ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ
    cancel
    camera_alt

    ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജി.​എ​സ്.​ടി​യും ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി​യും അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം 52,000 സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 20,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം ഇ​തി​ന​കം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​എ​സ്.​ടി ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ രേ​ഖ​ക​ളും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​റോ വ​കു​പ്പോ ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തെ​റ്റു​കാ​ര​ല്ലെ​ന്നും പി.​എ​ച്ച്. പൂ​ജാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ല്‍ ചി​ല​ര്‍ ബി​സി​ന​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ജി.​എ​സ്.​ടി, ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ൽ ഒ​രു ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ് ജി.​എ​സ്.​ടി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ന്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ര​ല്ലെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ല്‍കി​യ​തു​മൂ​ലം പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന കു​ടും​ബ​നാ​ഥ​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 2,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:beneficiariesLakshmi HebbalkarMinister Lakshmi HebbalkarBengaluru
    News Summary - Grihalakshmi: Problems of 20,000 beneficiaries resolved - Lakshmi Hebbalkar
    Similar News
    Next Story
    X