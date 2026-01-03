Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഈ ​വ​ർ​ഷം -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഈ ​വ​ർ​ഷം -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ) കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 2025ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭ​ര​ണം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക സം​ഗ​മം, സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ദേ​ശീ​യ, ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ്വ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. തും​ഗ​ഭ​ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മേ​ക്കേ​ദാ​ട്ടു പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജ​ല​സേ​ച​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ന്‍റെ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തു​പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പോ​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ​രി​മി​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

