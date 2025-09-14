Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightജി.​ബി.​എ സോ​ൺ...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:17 AM IST

    ജി.​ബി.​എ സോ​ൺ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​ബി.​എ സോ​ൺ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദി ​ഗ്രേ​റ്റ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി(​ജി.​ബി.​എ) ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 10 സോ​ണു​ക​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ഓ​രോ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ആ​റു വ​രെ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ര​ണ്ട് സോ​ണു​ക​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.

    സി.​വി രാ​മ​ന്‍ ന​ഗ​ര്‍, ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ര്‍ (ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍), മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര, കെ.​ആ​ര്‍ പു​രം(​ഈ​സ്റ്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍), ജ​യ​ന​ഗ​ര്‍, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി (സൗ​ത്ത്കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍), ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍ ന​ഗ​ര്‍, മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം (വെ​സ്റ്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍), ബ്യ​ടാ​ര​ണ്യ​പു​ര, യെ​ല​ഹ​ങ്ക (നോ​ര്‍ത്ത് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍). ഓ​രോ സോ​ണി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ഒ​രു കെ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ജോ​യ​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റും ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bangalore NewsLatest News
    News Summary - greater bangalore zone offices fixed
    Similar News
    Next Story
    X