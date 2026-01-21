Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റൂ​ഹാ​നി ഇ​ജ്തി​മ 2026: സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രാ​ൻ​ഡ് റൂ​ഹാ​നി ഇ​ജ്തി​മാ 2026 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജാ​ഫ​ർ നൂ​റാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ള്‍ (അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍), അ​ന​സ് സി​ദ്ദീ​ഖി (വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍), ഉ​സ്മാ​ൻ ശ​രീ​ഫ് (ക​ൺ​വീ​ന​ര്‍), മു​ജീ​ബ് സ​ഖാ​ഫി (വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ര്‍), ഫാ​റൂ​ഖ് അ​മാ​നി (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ര്‍) ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​അ​ദി (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ത്മീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​ൻ 21ാം രാ​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ജ്തി​മ​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫി​നാ​ൻ​സ്, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി, മീ​ഡി​യ, സ്റ്റേ​ജ് ആ​ന്‍ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ട്, ഭ​ക്ഷ​ണം, ലീ​ഗ​ൽ, വ​ള​ന്റി​യ​ർ, ഗെ​സ്റ്റ് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്, സ്വ​ലാ​ത്ത് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ, ഉ​ർ​ദു കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ, ഇ​ക്കോ റ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഉ​പ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം കെ.​എം.​ജെ, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ്, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​ജെ.​യു, എ​സ്.​ജെ.​എം, എ​സ്.​എം.​എ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വ്യാ​പ​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി​യാ​റ​ത്ത് ടൂ​ർ, സോ​ൺ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് മീ​റ്റ്, യൂ​നി​റ്റ് ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റു​ക​ൾ, കാ​മ്പ​സ് ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റു​ക​ൾ, ബ​ദ​ര്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫാ​മി​ലി ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ, മ​ഹ​ബ്ബ​ത്ത് സ​ർ​ബ​ത്ത് വി​ത​ര​ണം, യൂ​നി​റ്റ് ത​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഇ​ജ്തി​മ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ത്മീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഷാ​ഫി ഹ​ന​ഫി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പ​യ്യോ​ട്ട വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​വും മു​ജീ​ബ് സ​ഖാ​ഫി പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​ര​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​അ​ദി, ഫ​റൂ​ഖ് അ​മാ​നി, സ്വാ​ലി​ഹ്, ഹ​ബീ​ബ് നൂ​റാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

