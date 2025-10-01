Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ​ഴു​ത്ത്...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:03 AM IST

    എ​ഴു​ത്ത് സൂ​ക്ഷ്‌​മ​ത​യു​ടെ ക​ല -ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ഴു​ത്ത് സൂ​ക്ഷ്‌​മ​ത​യു​ടെ ക​ല -ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യു​ടെ ക​ല​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രേ​ര​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​ചോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ഥ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം കി​ട്ടി​യാ​ൽ അ​തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ജ്വാ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ ക​ത്തി​പ്പ​ട​രാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ങ്ക​ട- സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ​ത​ന്നെ തേ​ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം. ഓ​രോ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ഴി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ഴു​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ​ഴി അ​നു​സ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ഴു​താ​നു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ​യു​ടെ വ​ഴി​ക​ൾ അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​ണെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​ഴു​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി ഒ​രു മി​ന്ന​ൽ പോ​ലെ വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​ണ് അ​തി​ന്റെ പി​റ​വി​ര​ഹ​സ്യം. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും എ​ഴു​തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന മ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഒ​രു ആ​ത്മ​പ്രേ​ര​ണ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ളെ എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ൽ അ​ല​യാ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം രേ​ഖ പി. ​മേ​നോ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു ഗോ​പ​നെ​യും വി​രാ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ഷി​നെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​കെ. ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ്, വി.​കെ. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഡോ. ​പി. രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി. മേ​ധ എ​സ്. നാ​യ​ർ, സ്മി​ത മോ​ഹ​ൻ, രേ​ഖ പി. ​മേ​നോ​ൻ, ത​ങ്ക​മ്മ സു​കു​മാ​ര​ൻ, സൗ​ദ റ​ഹ്മാ​ൻ, ര​തി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​വി​ത​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. വി​ജ​യ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keralasamajamonamcelebrationGR indugopanBanglore
    News Summary - GR Indugopan says writing is the art of precision
    Similar News
    Next Story
    X