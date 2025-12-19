Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:58 AM IST

    പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും (ജി.​ബി.​എ) എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ-​കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കു​റി​പ്പി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ​ക്ഷി​ക​ൾ കൂ​ട്ടം കൂ​ടാ​നും അ​മി​ത​മാ​യ കാ​ഷ്ഠം മൂ​ലം ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. പ്രാ​വു​ക​ളു​ടെ കാ​ഷ്ഠ​വും തൂ​വ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ സെ​ൻ​സി​റ്റി​വി​റ്റി ന്യൂ​മോ​ണൈ​റ്റി​സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    പ്രാ​വു​ക​ൾ വ​ഴി പ​ട​രു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി, മ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ, ചീ​ഫ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ശ്ചി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച ശേ​ഷം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യോ എ​ൻ‌.​ജി.‌​ഒ​യോ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും.

    ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​മെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്രാ​വു​ക​ളു​ടെ കാ​ഷ്ഠം, തൂ​വ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍, നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം, നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷി സം​ര​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സൈ​ൻ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ബാ​ന​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Governmentregulatefeedingpublic places
    News Summary - Government to regulate feeding of pigeons in public places
    Similar News
    Next Story
    X