    Posted On
    14 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:24 AM IST

    ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ നടപ്പാക്കാൻ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍

    ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കും
    ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ നടപ്പാക്കാൻ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍. ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ ജോ​ർ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ത്താ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന മോ​ട്ടോ​റു​ക​ള്‍ക്കാ​യി സോ​ളാ​ര്‍ പാ​ന​ലു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം സ​ബ്സി​ഡി ന​ല്‍കും. 2025 മു​ത​ല്‍ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​മ്പ് സെ​റ്റു​ക​ള്‍ നി​യ​മ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​സും സി ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ല്‍നി​ന്ന് 500 മീ​റ്റ​റി​ൽ അ​ധി​കം ദൂ​ര​ത്തു​ള്ള കാ​ര്‍ഷി​ക പ​മ്പ് സെ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി 100 പു​തി​യ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ലൈ​ന്‍ മാ​ന്‍ ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ 3000 പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    ഗ​ദ​കി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഹെ​സ്കോം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​യീ​ദ് അ​സീം പീ​ര്‍ എ​സ്. ഖാ​ദ​ര്‍, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വൈ​ശാ​ലി എം.​എ​ല്‍, കെ.​പി.​ടി.​സി.​എ​ല്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പ​ങ്ക​ജ് കു​മാ​ര്‍ പാ​ണ്ഡെ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ സി.​എ​ന്‍ ശ്രീ​ധ​ര്‍, എ​സ്.​എ​ന്‍. രോ​ഹ​ന്‍, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2021ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കു​സും​സി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​നം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പി​ല്‍ വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കു​സും​സി പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് കെ.​ജി ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം സ​ബ്സി​ഡി ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ 20 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

