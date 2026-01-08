ബംഗളൂരു നഗരവാസികൾക്ക് ‘ശുദ്ധജലം’ വഴി രോഗം വിതറി സർക്കാർ

ബംഗളൂരു നഗരവാസികൾക്ക് ‘ശുദ്ധജലം’ വഴി രോഗം വിതറി സർക്കാർtext_fields
ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ കെ.എസ്.എഫ്.സി ലേഔട്ടിലെ മൂന്നാം ‘ബി’ മെയിനിലെ ശാന്തമായ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പലതരം രോഗങ്ങളിൽ വലഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വൈകി അറിഞ്ഞ് ഞെട്ടി. ശുദ്ധജലം എന്ന പേരിൽ പൈപ്പുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അനേകം രോഗ വാഹക അണുക്കൾ എത്തുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം ആവർത്തിച്ചുള്ള കുടൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സീസണൽ അസുഖമോ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയോ ആയി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ടാപ്പുകളിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന, നുരയുന്ന വെള്ളവും അവരുടെ ഭൂഗർഭ സംപ്പുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ കട്ടിയുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമായ ചെളിയും കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വ്യക്തമായത് -മലിനജലം അവരുടെ കുടിവെള്ളത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു.
നോർത്ത് സിറ്റി കോർപറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലിംഗരാജപുരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ മലിനീകരണം, കെ.എസ്.എഫ്.സി ലേഔട്ടിന്റെ ഒരു ലെയിനിൽ മാത്രം 30 മുതൽ 40 വരെ വീടുകളെ ബാധിച്ചു. പരാതികൾ വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ബംഗളൂരു വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സീവറേജ് ബോർഡ് (ബി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.ബി) പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പൈപ്പ് ജലവിതരണം നിർത്തിവച്ചു. ഇത് കുടുംബങ്ങളെ സ്വകാര്യ ടാങ്കറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കി. വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് താമസക്കാർ പറഞ്ഞു. ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം മുതൽ ആമാശയത്തിലെയും കുടലിലെയും അണുബാധ വരെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നിരവധി പേർ ചികിത്സയിലാണ്. വീടുകളിൽ പലതിലും പ്രായമായ താമസക്കാർ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയോളം പ്രശ്നം നിശബ്ദമായി പുറത്തുവന്നിരുന്നുവെന്നും ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുന്നതുവരെയായിരുന്നു അതെന്നും ലേഔട്ടിലെ താമസക്കാരിയായ ബൃന്ദ സേവ്യർ പറഞ്ഞു. ‘ഏകദേശം 15 ദിവസമായി, ഒരുപക്ഷേ അതിലും കൂടുതലായി ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചു. ആളുകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി രോഗികളാകാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മരുമകൾക്ക് ആദ്യം വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് എന്റെ അമ്മക്കും പിന്നീട് എന്റെ മകൾക്കും’ -അവർ പറഞ്ഞു.
തുടക്കത്തിൽ, അടുക്കളയിലോ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതിയത് എന്ന് ബൃന്ദ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളും ഗർഭിണിയും ഉണ്ട്, അതിനാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. ഒടുവിൽ, വെള്ളം കാരണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറെ വൈകി മനസ്സിലാക്കി’.മറ്റു പലരെയും പോലെ, ബൃന്ദക്കും തന്റെ സമ്പ് വൃത്തിയാക്കാനും പകരം വെള്ളം ക്രമീകരിക്കാനും പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. ‘എന്റെ ടാങ്ക് 2200 രൂപക്ക് വൃത്തിയാക്കി, രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വെള്ളം നിറച്ചു. പിന്നീട്, കാവേരി ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല’ -അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റൊരു താമസക്കാരനായ സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാത്രമാണ് മലിനീകരണം ദൃശ്യപരമായി ആശങ്കാജനകമായത് എന്നാണ്. ‘രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളായി ഞങ്ങൾ ഇത് നേരിടുന്നു, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായി. ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം വളരെ വൃത്തികെട്ടതും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായിരുന്നു’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.മലിനീകരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തീവ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ബി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
കുടിവെള്ള പൈപ്പ്ലൈനിൽ മലിനജലം കലർന്നതായി ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, എന്നാൽ ഇതുവരെ പ്രത്യേക പകർച്ചവ്യാധികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പനിയും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും തിങ്കളാഴ്ച പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യ സർവേ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടെ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, ദുരിതബാധിത വീടുകളിൽ സൗജന്യ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അധികൃതർ സഞ്ചാരി കാവേരി മൊബൈൽ ടാങ്കറുകൾ വിന്യസിച്ചു.
