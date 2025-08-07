Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:50 AM IST

    സ്കൂളുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വിഷം കലർത്തിയ സംഭവം; മുൻകരുതലിന് പൊതുമാർഗ നിർദേശവുമായി സർക്കാർ

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലും ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ വി​ഷം ക​ല​ർ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​ക്ഷ​ര​താ വ​കു​പ്പ് പൊ​തു​മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും 25 ഇ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലു​ള്ള​ത്.

    ക്ലാ​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് സ്കൂ​ള്‍ പ​രി​സ​രം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, ടാ​ങ്ക് പ​തി​വാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും അ​വ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം, കോ​മ്പൗ​ണ്ട് മ​തി​ൽ, ഗേ​റ്റ്, കു​ടി​വെ​ള്ള ല​ഭ്യ​ത, ശൗ​ചാ​ല​യ ശു​ചി​ത്വം, ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ജ​ർ നി​ല, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. കാ​മ്പ​സി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക സു​ര​ക്ഷ കി​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ര്‍ക്കു​ല​റി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് ട്രാ​ക്കി​ങ് സി​സ്റ്റം (എ​സ്.​എ.​ടി.​എ​സ്) പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​സ്.​ഒ.​പി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ബ്ലോ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്), ബ്ലോ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ഇ.​സി.​ഒ​ക​ൾ, ബി.​ആ​ർ.​സി.​ക​ൾ, ബി.​ആ​ർ.​പി​ക​ൾ, സി.​ആ​ർ.​പി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സ്കൂ​ള്‍ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ പേ​ര്, ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍, സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം, ആ​രെ​യാ​ണ് കാ​ണേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.

    2009ലെ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം, 2012ലെ ​ആ​ർ.​ടി.​ഇ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ന​യം-2016, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെങ്കി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​വി. ത്രി​ലോ​ക് ച​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞു.

