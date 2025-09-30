Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:23 AM IST

    എ​ൻ.​എ​ച്ച് 169 വീ​തി കൂ​ട്ട​ൽ: അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം

    national-highway
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യാ​യ സോ​മേ​ശ്വ​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സ​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 169 വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​നം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ​ൻ.​ജി.​ഒ ഗ്രീ​ൻ ലൈ​വ്സ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഹൈ​വേ വീ​തി​കൂ​ട്ടു​ന്നി​ട​ത്ത് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് സാ​ങ്ച്വ​റി​യോ പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ​ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി വ​നം​വ​കു​പ്പി​​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഗ്രീ​ൻ ലൈ​വ്സ് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല മേ​ഖ​ല വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന​ക​ത്താ​ണ്. പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (ഡി.​സി.​എ​ഫ്) ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 15.98 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​നും 26.68 കി​ലോ​മീ​റ്റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​ന-​വ​നേ​ത​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    26.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 30.75 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ടാ​റി​ങ് മാ​​ത്ര​മേ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് ഡി.​സി.​എ​ഫ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ലോ​ഡ് മ​ണ്ണ് നീ​ക്കി​യ​താ​യി ‘മു​മ്പും പി​മ്പും’ എ​ടു​ത്ത ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​ജി.​ഒ കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളേ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് ക​ദ്രീ​മു​ഖ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡി.​സി.​എ​ഫ് ശി​വ​റാം ബാ​ബു പ​റ​യു​ന്ന​ത്.റീ​ജ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

